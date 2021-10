Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rubis : annulation de 1,5 million d'actions rachetées information fournie par Cercle Finance • 19/10/2021 à 08:53









(CercleFinance.com) - Rubis annonce que son collège de la gérance a décidé le 15 octobre de procéder à l'annulation des 1,5 million d'actions acquises dans le cadre de la deuxième tranche du programme de rachat d'actions lancé le 6 janvier. La deuxième tranche a été lancée le 12 juillet pour une durée maximale de quatre mois avec un montant maximum de 60 millions d'euros. Cette tranche a été finalisée le 4 octobre avec l'acquisition de 1,5 million d'actions. La réduction du capital est effective ce 19 octobre. A l'issue de cette annulation, le capital social de Rubis est divisé en 102.477.880 actions, dont 102.471.190 actions ordinaires et 6.690 actions de préférence (sans droit de vote).

