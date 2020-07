Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rubis : annonce l'acquisition d'une entreprise espagnole Cercle Finance • 21/07/2020 à 18:14









(CercleFinance.com) - Rubis Terminal (contrôlée conjointement dans le cadre d'une joint-venture par I Squared Capital) et Rubis annoncent ce soir le rachat de l'entreprise TEPSA, spécialisée dans le domaine du stockage de produits liquides en Espagne. Un accord a été signé ce jour pour une réalisation prévue dès approbation des autorités administratives et de la concurrence espagnoles. 'TEPSA, contrôlée par Pétrofrance S.A., opère 4 dépôts côtiers situés à Barcelone, Bilbao, Tarragone et Valence, pour une capacité de stockage totale de 912.000 m3 dédiée aux produits pétroliers, chimiques et biocombustibles. TEPSA a réalisé un chiffre d'affaires de 52 millions d'euros en 2019 et dispose d'un fort potentiel de croissance, notamment via ses positions locales fortes ainsi que des plans d'extensions de capacités de stockage déjà en cours', commente Rubis.

Valeurs associées RUBIS Euronext Paris +1.90%