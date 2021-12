Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rubis: acquisition dans le photovoltaïque information fournie par Cercle Finance • 17/12/2021 à 08:47









(CercleFinance.com) - Rubis annonce l'acquisition stratégique de 80% du capital de Photosol France, l'un des principaux développeurs indépendants d'électricité renouvelable en France, moyennant un paiement en numéraire de 376 millions d'euros.



Comptant environ 80 collaborateurs en France, cette entreprise spécialisée dans l'énergie solaire a notamment développé un pipeline d'environ 3,4 GW et possède 313 MW de capacité opérationnelle ainsi que 101 MW en construction.



L'acquisition sera entièrement financée par endettement, conduisant ainsi à un ratio dette nette/EBITDA pro forma de Rubis inférieure à trois fois. La finalisation de la transaction est prévue au premier trimestre 2022.





