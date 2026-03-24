Rubio témoigne contre un ancien membre du Congrès dans une affaire d'agent étranger au Venezuela

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* Le secrétaire d'État est appelé par les procureurs à témoigner contre un ancien allié politique

* David Rivera accusé d'avoir agi en tant qu'agent non enregistré du Venezuela

* Rubio témoigne qu'il n'était pas au courant du contrat de Rivera avec Citgo

(Détails ajoutés tout au long) par Luc Cohen

Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a témoigné mardi que son ami de longue date et ancien membre du Congrès américain David Rivera ne lui avait pas dit qu'il avait un contrat de 50 millions de dollars avec une entreprise appartenant à l'État vénézuélien lorsqu'il a participé à une réunion sur le Venezuela avec Rivera en 2017. Rivera, 60 ans, est jugé sur des accusations criminelles fédérales d'avoir agi en tant qu'agent non enregistré du gouvernement du président vénézuélien évincé Nicolas Maduro pour tenter d'alléger la pression des États-Unis sur le pays. M. Rivera a plaidé non coupable et ses avocats affirment qu'il travaillait pour aider l'opposition à se débarrasser de M. Maduro. Le témoignage de Rubio l'a brièvement éloigné de Washington, où il s'est engagé dans une diplomatie de haut niveau autour de la guerre du président américain Donald Trump en Iran, et l'a conduit au tribunal fédéral du centre-ville de Miami, sa ville natale, où sa carrière politique a débuté.

Rubio a déclaré aux jurés que Rivera, lors d'une réunion en juillet 2017, lui avait dit qu'il était en contact avec des initiés au Venezuela qui avaient convaincu Maduro de se retirer.

Rubio a déclaré qu'il était sceptique quant à l'efficacité de ce stratagème, mais qu'il avait brièvement dit à Trump le lendemain qu'"il pourrait se passer quelque chose au Venezuela" et qu'il le tiendrait au courant.

Interrogé par le procureur Harold Shimkat, M. Rubio a déclaré qu'il ne savait pas que la société de M. Rivera avait été payée par le raffineur de pétrole américain Citgo Petroleum

PDVSAC.UL , une filiale de la compagnie pétrolière nationale du Venezuela.

S'il l'avait su, a déclaré Rubio, "je n'aurais pris aucune mesure ultérieure dans cette affaire."

RIVERA AFFIRME AVOIR ESSAYÉ D'AIDER L'OPPOSITION VÉNÉZUÉLIENNE

Les avocats de la défense de M. Rivera devraient contre-interroger M. Rubio ultérieurement. M. Rivera a représenté le sud de la Floride à la Chambre des représentants des États-Unis de 2011 à 2013.

Rubio a déclaré que lui et Rivera - tous deux républicains cubano-américains et opposants déclarés aux gouvernements de gauche à Cuba et au Venezuela - étaient des amis proches et des colocataires au début de leur carrière politique.

Dans son exposé introductif lundi, l'avocat de la défense Edward Shohat a déclaré que les interactions de M. Rivera avec M. Rubio étaient distinctes de son contrat avec Citgo. Il a ajouté que le travail de Rivera pour Citgo était lié aux affaires, et non à la politique, et qu'il n'avait donc pas à s'enregistrer en tant qu'agent étranger.

"David Rivera n'avait aucune raison de parler à Rubio de ce contrat", a déclaré M. Shohat.

Malgré les allégations de lobbying, M. Trump a renforcé les sanctions financières à l'encontre du Venezuela au cours de son premier mandat.

MADURO CAPTURÉ EN JANVIER

Les forces spéciales américaines ont capturé M. Maduro lors d'un raid à Caracas le 3 janvier et l'ont emmené à New York pour qu'il réponde d'accusations de trafic de stupéfiants. Il a plaidé non coupable.

Depuis l'éviction de M. Maduro, le Venezuela est dirigé par intérim par Delcy Rodriguez, et les relations avec Washington se sont améliorées.

Les jurés ont vu un discours prononcé par Rubio au Sénat en 2017, dans lequel il disait qu'il y avait encore une chance pour une transition au Venezuela sans vengeance. Rubio a déclaré que Rivera lui avait dit que les initiés du gouvernement Maduro craignaient les représailles de l'opposition s'ils quittaient le pouvoir.

"Paradoxalement, ces propos correspondent tout à fait à ce que nous essayons d'accomplir aujourd'hui au Venezuela", a déclaré M. Rubio.