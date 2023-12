Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client RTX: nouveau CEO nommé pour 2024 information fournie par Cercle Finance • 15/12/2023 à 14:00









(CercleFinance.com) - Dans le cadre d'une transition planifiée de sa direction, RTX indique que son directeur opérationnel (COO) Christopher Calio succédera à Gregory Hayes en tant que directeur général (CEO), lors de l'assemblée annuelle prévue le 2 mai 2024.



Gregory Hayes continuera d'occuper le poste de président exécutif du conseil d'administration. Christopher Calio a également été nommé au conseil d'administration du groupe d'aéronautique et de défense.



Dans ses fonctions actuelles, il supervise les trois divisions (Collins Aerospace, Pratt & Whitney et Raytheon), ainsi que de nombreuses fonctions pour l'ensemble du groupe comme l'ingénierie, le numérique ou la chaîne d'approvisionnement.





