RTX: hausse de 2% du BPA au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 23/01/2024 à 14:03









(CercleFinance.com) - Le groupe d'aéronautique et de défense RTX (anciennement Raytheon) publie au titre du quatrième trimestre 2023, en données ajustées, un BPA en hausse de 2% à 1,29 dollar pour un chiffre d'affaires en croissance de 10% à 19,8 milliards de dollars.



Fort d'un carnet de commandes de 196 milliards de dollars, et affichant sur l'ensemble de 2023 un BPA de 5,06 dollars et un chiffre d'affaires de 74,3 milliards, il table sur des fourchettes-cibles allant de 5,25 à 5,40 dollars et de 78 à 79 milliards pour 2024.



Par ailleurs, RTX met à jour en baisse ses prévisions sur la période 2020-25, n'attendant plus qu'une croissance annuelle des ventes de 5,5 à 6%, ainsi qu'une expansion de sa marge sectorielle ajustée de 500 à 550 points de base.





