RTX affiche des ventes trimestrielles en hausse grâce à une forte demande de moteurs et à des réparations d'avions

par Mike Stone et Aishwarya Jain

Le géant de l'aéronautique et de la défense RTX RTX.N a publié mardi un chiffre d'affaires et un bénéfice en hausse au quatrième trimestre, grâce à l'augmentation des ventes de ses moteurs et à un fort appétit pour les services de maintenance et de réparation d'avions commerciaux.

RTX a été aidé par l'augmentation des ventes de son moteur turbofan F135, qui équipe toutes les variantes du F-35 de Lockheed Martin LMT.N , ainsi que par la demande continue de maintenance pour son moteur F100, vieux de plusieurs dizaines d'années.

En août, Pratt and Whitney, la division moteurs de l'entreprise, a décroché un contrat de 2,8 milliards de dollars pour 141 moteurs F135. Elle a également reçu un contrat de maintien en service du F135 de 1,6 milliard de dollars en décembre.

L'unité, qui fabrique également des moteurs pour les jets A320neo d'Airbus, a enregistré une hausse de 25 % de son chiffre d'affaires ajusté au cours du quatrième trimestre.

RTX, basée à Arlington, en Virginie, a également bénéficié d'une forte demande pour ses services de maintenance et de réparation, car la pénurie de nouveaux avions commerciaux a poussé les compagnies aériennes à utiliser des flottes plus anciennes et plus coûteuses.

Les ventes ajustées de l'activité aérospatiale et avionique de RTX, Collins, ont augmenté de 3 % au quatrième trimestre, tandis que sa branche défense, Raytheon, a enregistré une hausse de 7 % au cours de la même période.

RTX a prévu des ventes ajustées pour 2026 comprises entre 92 et 93 milliards de dollars, le point médian de cette fourchette étant légèrement supérieur aux attentes de Wall Street (92,46 milliards de dollars), selon les données compilées par LSEG.

L'entreprise a déclaré un chiffre d'affaires total de 24,24 milliards de dollars pour le trimestre clos le 31 décembre, soit une hausse d'environ 12 % par rapport à l'année précédente.

Hors éléments, son bénéfice par action s'est élevé à 1,55 $ au cours du trimestre, contre 1,54 $ un an plus tôt.

RTX a versé 3,57 milliards de dollars de dividendes en 2025, soit une hausse de 11,1 % par rapport à l'année précédente.

Toutefois, au début du mois, le président Donald Trump a signé un décret liant les rachats d'actions, les dividendes et la rémunération des dirigeants aux calendriers de livraison des armes, une mesure qui pourrait ajouter de l'incertitude aux futurs rendements du capital.

Il a pointé du doigt Raytheon , avertissant que les contrats gouvernementaux de l'unité pourraient être menacés si elle ne parvenait pas à limiter les rachats d'actions.