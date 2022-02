Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client RTS (bourse de Moscou) : rebondit sur 1.075 information fournie par Cercle Finance • 23/02/2022 à 10:45









(CercleFinance.com) - L'indice RTS (bourse de Moscou) rebondit sur 1.075 après avoir perdu 33% sur l'année 2022 et -38% en 2 mois, -44% depuis le zénith du 26/10/2021.

Le RTS a déjà repris +15% et pourrait s'en aller tester l'ex-plancher des 1.290 du 24/01, puis 1.500Pts, la résistance oblique moyen terme issue du zénith des 1.920 du 25/10/2021





