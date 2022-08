RTL Group: Oddo réduit son objectif de cours sur le titre information fournie par Cercle Finance • 08/08/2022 à 10:19

(CercleFinance.com) - Oddo confirme sa note 'neutre' sur le titre RTL Group, avec un objectif de cours réduit de 56 à 52 euros.



Le bureau d'analyses rapporte que RTL Group a publié vendredi matin ses résultats du S1 ressortis légèrement supérieurs aux attentes avec un EBITA de 501 ME vs 495 ME pour le consensus.



L'été est cependant attendu en baisse d'un point de vue publicitaire en Allemagne, le management s'attendant à un marché stable ou en baisse d'environ 4% (scénario optimiste).



Le groupe a d'ailleurs revu en baisse ses guidances 2022, les anciennes guidances représentent désormais le haut de la fourchette : en termes d'EBITA, il table dorénavant sur une fourchette de 1 050 - 1 150 ME (vs 1 150 ME), et sur un CA dans une fourchette de 7 300 ME- 7 500 ME (vs 7 400 ME).



Le groupe réitère néanmoins ses guidances à moyen terme.