RTL Group : les résultats dépassent les prévisions

(CercleFinance.com) - RTL Group a réalisé un bénéfice d'exploitation pour l'ensemble de l'année qui a été nettement supérieur aux attentes. Ses actions sont actuellement en hausse de plus de 4%. Le radiodiffuseur européen a déclaré avoir généré un EBITA ajusté d'environ 850 millions d'euros l'année dernière, contre 1,15 milliard d'euros en 2019, selon des chiffres préliminaires et non vérifiés. Ce chiffre dépasse largement les prévisions précédentes pour l'ensemble de l'année, d'environ 720 millions d'euros, ce qui correspond également au consensus actuel. RTL a indiqué que les marchés de la publicité télévisuelle en Europe ont enregistré des performances nettement meilleures que celles précédemment prévues au cours du quatrième trimestre de l'année. Au total, le chiffre d'affaires du groupe est tombé à environ six milliards d'euros l'année dernière, contre 6,65 milliards d'euros en 2019. Comme prévu, RTL Group publiera le 12 mars ses résultats pour l'année 2020.

