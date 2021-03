Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client RTL Group : les résultats annuels résistent Cercle Finance • 12/03/2021 à 11:31









(CercleFinance.com) - Au-delà de la bombe lâchée ce matin sur une éventuelle cession de sa participation de contrôle dans M6, RTL Group a annoncé que ses résultats avaient globalement bien résisté l'an dernier, grâce au récent rebond du marché publicitaire et à la vigueur du streaming. Le bénéfice d'exploitation du troisième diffuseur européen est ressorti à 853 millions d'euros au titre de l'exercice 2020 contre 1,15 milliard d'euros en 2019, a fait savoir la filiale de Bertelsmann. Sa marge opérationnelle s'est néanmoins tassée, passant à 14,2% contre 17,4% à l'issue de l'exercice précédent. Le chiffre d'affaires a lui reflué à six milliards d'euros, contre 6,65 milliards un an auparavant. RTL a observé que que ses recettes publicitaires TV avaient progressé de 0,8% sur un an au cours du second semestre de l'année, affichant même un rebond de 2,8% lors du quatrième trimestre. Les revenus liés au streaming - générés par les plateformes TV Now et Videoland - ont eux grimpé de 20,6% pour désormais représenter 170 millions d'euros. RTL Group a annoncé vendredi qu'il verserait un dividende de trois euros par action, invoquant l'amélioration notable de sa trésorerie. Cotée à Francfort, l'action du groupe de télévision progressait d'environ 0,6% vendredi en fin de matinée.

