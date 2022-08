RTL Group: l'UE autorise la création d'une coentreprise information fournie par Cercle Finance • 25/08/2022 à 15:35

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé, la création d'une entreprise commune entre RTL Deutschland (filiale à 100 % de RTL Group) et Seven.One Entertainment Group ('Seven.One').



Cette co-entreprise sera active dans le domaine de la télévision adressable (ATV) soit la technologie qui permet d'utiliser les capacités de ciblage individuel de la publicité digitale pour diffuser de la publicité liée à un contenu TV.



L'entreprise commune fournira ainsi aux diffuseurs et aux fabricants d'électronique grand public des outils basés sur des applications qui leur permettront de tester et de certifier que leurs technologies ATV respectives correspondent à ses exigences techniques de mise en oeuvre.



RTL et Seven.One sont toutes deux actives dans le divertissement télévisé et en ligne ainsi que dans les services de production et de diffusion.



La Commission a conclu que l'opération envisagée ne poserait aucun problème de concurrence, compte tenu des revenus et des actifs limités de l'entreprise commune dans l'Espace économique européen.