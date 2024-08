Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client RTL Group: confirme ses perspectives pour l'année 2024 information fournie par Cercle Finance • 09/08/2024 à 10:42









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires du groupe a augmenté de 1,8 % à 2 872 millions d'euros au 1er semestre 2024 (2 820 millions d'euros au 1er semestre 2023), principalement en raison de la hausse des revenus publicitaires télévisés et de la hausse significative des revenus de streaming, en partie compensée par la baisse des revenus de contenu de Fremantle.



Les revenus publicitaires télévisés ont augmenté de 4,7 % à 1 093 millions d'euros (contre 1 044 millions d'euros au 1er semestre 2023). Le chiffre d'affaires de l'activité de contenu, Fremantle, a diminué à 957 millions d'euros au premier semestre 2024 (contre 1 007 millions d'euros).



Le bénéfice des activités poursuivies a augmenté de 42,9 % à 110 millions d'euros (contre 77 millions d'euros). Le bénéfice total du groupe a progressé de 31,1 % à 173 millions d'euros (contre 132 millions d'euros).



'Dans l'ensemble, notre performance financière au premier semestre 2024 a été conforme à nos attentes, et nous confirmons nos prévisions pour l'ensemble de l'année' indique le groupe.



RTL Group s'attend à ce que son chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année 2024 atteigne environ 6,6 milliards d'euros. Il prévoit un EBITA ajusté d'environ 750 millions d'euros pour 2024, avec une variation de plus ou moins 50 millions d'euros. Fremantle vise un chiffre d'affaires annuel de 3 milliards d'euros d'ici 2026.





Valeurs associées RTL GROUP 28,60 EUR XETRA +1,78%