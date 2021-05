Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client RTL Group : bien orienté avec le projet de fusion TF1-M6 Cercle Finance • 18/05/2021 à 13:44









(CercleFinance.com) - RTL Group prend 3% après l'annonce de protocoles d'accord avec TF1, M6 et Bouygues pour entrer en négociations exclusives pour fusionner les activités de TF1 et M6, projet de fusion approuvé à l'unanimité des instances dirigeantes des quatre groupes. L'opération serait mise en oeuvre sur la base d'un ratio d'échange économique global de 2,10 actions TF1 pour chaque action M6 (après distribution de dividendes aux actionnaires). Sa réalisation définitive serait prévue d'ici la fin de l'année 2022. A l'issue de cette transaction, Bouygues détiendrait environ 30% de l'entité fusionnée dont il serait l'actionnaire de contrôle exclusif, au sein d'un concert avec RTL Group, second actionnaire avec 16%, tandis que le flottant détiendrait 54%.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.