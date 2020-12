Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client RPT-Zone euro-La croissance du PIB au T3 révisée à 12,5% Reuters • 08/12/2020 à 11:25









(Répétition mots manquants §1) BRUXELLES, 8 décembre (Reuters) - La croissance de l'activité économique dans la zone euro au troisième trimestre a été révisée en légère baisse mais reste la plus forte jamais enregistrée après la contraction brutale des trois mois précédents, montrent mardi les chiffres publiés par Eurostat. Le produit intérieur brut (PIB) des 19 pays ayant adopté la monnaie unique a progressé de 12,5% sur la période juillet-septembre alors que l'estimation précédente avant donné une hausse de 12,6%. Il s'agit du chiffre le plus élevé enregistré depuis le début du suivi de ces statistiques en 1995. Sur un an, le PIB de la zone euro ressort en baisse de 4,3% contre -4,4% estimé auparavant. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient une simple confirmation des estimations initiales. Au deuxième trimestre, marqué par les premières mesures de confinement dans de nombreux pays, le PIB des 19 a chuté de 11,7% par rapport aux trois premiers mois de l'année et de 14,7% en rythme annuel. Tableau (Francesco Guarascio, version française Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)

