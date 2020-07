Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client RPT-Verizon recrute plus d'abonnés mobiles que prévu au T2 Reuters • 24/07/2020 à 15:46









(Corrige coquille dans le §1) 24 juillet (Reuters) - L'opérateur mobile américain Verizon Communications Inc VZ.N a fait état vendredi de résultats trimestriels supérieurs aux attentes pour le deuxième trimestre grâce à la forte demande pour ses services téléphoniques et d'internet liée à la mise en oeuvre au printemps d'un confinement généralisé imposé par l'épidémie de coronavirus qui a entraîné un recours au télétravail et à l'enseignement en ligne. Si les mesures de confinement ont limité le trafic dans les boutiques de Verizon, la forte demande pour les services Internet a toutefois permis à l'entreprise de gagner de nouveaux clients. Au cours du deuxième trimestre, Verizon a ainsi recruté 173.000 nouveaux abonnés pour ses services téléphoniques postpayés, un chiffre nettement supérieur aux attentes des analystes, qui tablaient sur 61.200 abonnés supplémentaires, selon le consensus FactSet. Le revenu d'exploitation de Verizon a reculé sur la période de 5,1% mais, à 30,4 milliards de dollars, il ressort au-dessus de l'estimation moyenne des analystes, à 29,93 milliards de dollars selon des données IBES pour Refinitiv. Verizon indique que ce repli est lié à la baisse des ventes d'équipements en raison de la fermeture des magasins. Le chiffre d'affaires de la division media de Verizon, qui comprend les sites Yahoo, HuffPost et TechCrunch, a reculé de 24,5%, à 1,4 milliard de dollars, pénalisé par le repli des dépenses publicitaires sur fond de crise économique provoquée par la pandémie. (Neha Malara, version française Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées VERIZON COMM NYSE +2.69%