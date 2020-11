Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client RPT-Veolia s'engage à déposer une offre dès l'accord de Suez Reuters • 03/11/2020 à 08:48









(Corrige coquille sur la date dans le §1) PARIS, 3 novembre (Reuters) - Veolia VIE.PA s'est engagé mardi à déposer une offre d'achat sur l'ensemble du capital de Suez SEVI.PA dès que le conseil d'administration de ce dernier y sera favorable et aura désactivé le dispositif empêchant l'acquisition de son activité Eau en France. "Cette information revient à accélérer le calendrier de dépôt du projet d'offre publique, qui devient concomitant à la conclusion d'un accord avec le conseil d'administration de Suez", déclare dans un communiqué Veolia, qui propose 18 euros par action, le montant auquel Engie ENGIE.PA a accepté de lui céder sa participation dans Suez. (Jean-Philippe Lefief et Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées ENGIE Euronext Paris 0.00% SUEZ Euronext Paris 0.00% VEOLIA ENVIRONNEM Euronext Paris 0.00%