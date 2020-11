Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client RPT-USA 2020-Les manifestations se multiplient alors que le dépouillement se poursuit Reuters • 06/11/2020 à 09:46









(rpt mastic) par Mimi Dwyer et Gabriella Borter PHOENIX, Arizona, 6 novembre (Reuters) - Les partisans de Donald Trump ont multiplié les manifestations jeudi soir contre une élection qu'ils estiment truquée ou volée, se heurtant à des contre-manifestants alors que le dépouillement des bulletins de vote se poursuivait dans plusieurs Etats clés. En Arizona, où le décompte est en cours et où le résultat reste incertain, les partisans de l'actuel président américain se sont rassemblés devant le bureau des élections du comté de Maricopa à Phoenix. Signe des tensions entre les deux camps, un homme qui brandissait une pancarte représentant Donald Trump sous la forme d'un porc nazi a été brièvement poursuivi par des partisans du président au moment où s'exprimait Alex Jones, animateur radio complotiste. La police a été contrainte d'intervenir pour mettre fin à l'altercation, qui n'a pas fait de blessés. "Ils tentent de voler l'élection, mais l'Amérique sait ce qui s'est passé et elle riposte", a déclaré Alex Jones devant une foule de quelque 300 personnes. «1776 est la réponse à 1984», a-t-il dit, une référence apparente à la déclaration d'indépendance américaine et au roman dystopique de George Orwell. Les manifestations ont cependant été d'une ampleur limitée et la plupart du temps pacifiques depuis le début du scrutin mardi. Mais les affrontements les plus vifs ont souvent lieu sur les réseaux sociaux. Facebook FB.O a ainsi annoncé avoir fermé le compte pro-Trump "Stop the Steal" développant une rhétorique violente et appelant à "défendre sur le terrain" l'intégrité de l'élection. Les partisans de Joe Biden ont adopté pour leur part le slogan "Count every vote," ("Compter chaque vote"), affirmant qu'un décompte précis et complet de tous les bulletins démontrerait que l'ancien vice-président avait remporté les voix des 270 grands électeurs nécessaires pour l'emporter. RASSEMBLEMENTS À PHILADELPHIE, HARRISBURG, WASHINGTON DC Donald Trump a constamment dénoncé sans preuve une fraude dans les Etats où la progression du dépouillement semblait rapprocher son rival démocrate Joe Biden d'une victoire. Les deux camps ont également organisé des rassemblements à Philadelphie jeudi, où les employés municipaux continuent de compter les milliers de bulletins de vote envoyés par la poste, qui seront décisifs pour emporter les 20 voix de la Pennsylvanie, l'un des derniers Etats clef. A Harrisburg, une centaine de partisans de Trump se sont rassemblés sur les marches du Pennsylvania State Capitol Building jeudi après-midi dans le cadre d'une manifestation "Stop the Steal" organisée par l'activiste conservateur de Virginie Scott Presler. A Milwaukee, une cinquantaine de partisans de Trump se sont également massés devant un immeuble de la ville où les votes étaient comptés, diffusant de la musique country, agitant des drapeaux et portant des pancartes appelant à un "Recount". Une dizaine de contre-manifestants sont arrivés au bout d'une heure, scandant le slogan "Black lives matter" ("Les vies des Noirs comptent"), faisant référence aux affaires récentes où des Noirs ont été victimes de brutalités policières. À Washington DC, un cortège de voitures et de bicyclettes a défilé lentement dans les rues de la capital à l'appel du groupe "Shutdown DC" pour protester contre ce qu'ils ont appelé une attaque de Trump contre le processus démocratique. (Joseph Tanfani à Philadelphia; Nathan Layne à Harrisburg, Pennsylvanie; Maria Caspani à New York; Katanga Johnson à Atlanta; Mimi Dwyer à Phoenix, Arizona; Brad Brooks à Las Vegas; Gabriella Borter à Milwaukee, Wisconsin; Jonathan Allen à New York; Michael Martina à Detroit; Kanishka Singh à Bengalore et Dan Whitcomb à Los Angeles; rédigé par Dan Whitcomb, version française Jean-Michel Bélot)

