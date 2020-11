Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client RPT-Un élevage de visons contaminé par le coronavirus en France Reuters • 22/11/2020 à 14:37









(Bien lire "Eure-et-Loir" dans le premier paragraphe, et non Eure-et-Loire) PARIS, 22 novembre (Reuters) - La France a à son tour détecté la présence du nouveau coronavirus dans un élevage de visons d'Amérique en Eure-et-Loir, annonce dimanche le ministère français de l'Agriculture. Ce type de contaminations de visons par le SARS-CoV-2 a été principalement observé au Danemark , mais aussi dans d'autres pays européens comme les Pays-Bas ou la Suède. En France, indique le ministère, des analyses sont réalisées depuis la mi-novembre dans quatre élevages de visons. "A ce stade, ces analyses ont permis de révéler que le virus circulait dans un élevage d'Eure-et-Loir", précise le ministère qui ajoute que l'abattage de la totalité des 1.000 animaux encore présents sur l'exploitation a été immédiatement ordonné. "Un autre élevage est indemne. Des analyses sont encore en cours dans les deux derniers élevages et les résultats sont attendus dans le courant de la semaine." (Henri-Pierre André)

