Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client RPT-Thyssenkrupp cherche une solution pour sa division sidérurgie Reuters • 13/08/2020 à 10:17









FRANCFORT, 13 août (Reuters) - Sévèrement impacté par la crise sanitaire, Thyssenkrupp TKAG.DE a annoncé jeudi que sa division sidérurgique enregistrerait cette année une perte opérationnelle d'un milliard d'euros, ce qui pourrait pousser le conglomérat allemand à restructurer ou céder cette activité. Cette perte anticipée pour Thyssenkrupp Steel Europe, le deuxième plus grand producteur du continent après ArcelorMittal MT.AS , survient alors que le groupe est durement concurrencé par les importations chinoises à bas coût, des prix élevés des matières premières et une demande faible du secteur automobile. Le groupe, qui construit notamment des composants pour l'automobile et les sous-marins, a évoqué plusieurs scénarios pour cette division, la garder, la céder où la rapprocher d'activités de concurrents comme le groupe indien Tata Steel TATS.NS , le suédois SSAB SSABa.ST , ou l'allemand Salzgitter SZGG.DE . Pour l'exercice fiscal 2018-2019, Steel Europe a généré un léger bénéfice de 31 millions d'euros. A 09h50, le titre Thyssenkrupp cédait 11,4%. En excluant la division d'ascenseurs récemment cédée, le groupe a fait état d'une perte opérationnelle ajustée des activités poursuivies de 679 millions d'euros, un chiffre un peu meilleur que la perte d'un milliard que le groupe avait prévu en mai dernier. "On s'est efforcé de maîtriser nos coûts et de consolider notre trésorerie", a déclaré la directrice générale Martina Merz. "En conséquence, nous avons traversé cette crise un peu mieux que ce à quoi on s'attendait pour l'ensemble du troisième trimestre". Le groupe a annoncé que certaines de ses activités s'étaient redressées, voire avaient progressé au cours du trimestre se terminant en septembre, par rapport au trimestre précédent, ce qui suggère que le pire de la crise est passé. (Christoph Steitz; version française Flora Gomez, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées SALZGITTER XETRA -0.58% THYSSENKRUPP XETRA -14.91% SSAB RG-A LSE Intl -0.95%