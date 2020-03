Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client RPT-Syrie-Ankara riposte après la mort de deux soldats turcs-presse Reuters • 06/03/2020 à 01:55









(RPT mastic dans le titre) LE CAIRE, 6 mars (Reuters) - La Turquie a tué 21 soldats syriens et détruit des pièces d'artillerie en représailles de la mort de deux militaires turcs dans la région d'Idlib, rapporte vendredi l'agence de presse officielle turque Anatolie, citant des sources au sein du ministère de la Défense. Un cessez-le-feu, conclu entre le président russe Vladimir Poutine et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan, est entré en vigueur à minuit dans la province syrienne d'Idlib, dernier bastion des insurgés dans le nord-ouest du pays. (Samar Hassan, version française Arthur Connan)

