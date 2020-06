Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client RPT-Six blessés dans une attaque au couteau à Glasgow, le suspect abattu Reuters • 27/06/2020 à 00:42









(Répétition titre) GLASGOW/LONDRES, 27 juin (Reuters) - Six hommes ont été blessés à coups de couteau et hospitalisés vendredi à Glasgow, en Ecosse, dont un policier de 42 ans qui se trouve dans un état critique, par un homme qui a été abattu par les forces de l'ordre, a déclaré la police écossaise. Celle-ci n'a pas mentionné d'autres décès dus à cette agression alors que la BBC, citant une source gouvernementale, a déclaré que l'attaque avait fait deux morts en plus du suspect. Cet incident n'est pas traité comme une attaque terroriste et l'enquête se poursuit, a encore déclaré la police écossaise dans un communiqué diffusé via Twitter. La Première ministre écossaise, Nicola Sturgeon, a déclaré "c'est un jour très difficile pour Glasgow", avant de demander aux habitants de ne pas se rassembler ce week-end. Un témoin a déclaré à la chaîne de télévision Sky News avoir vu plusieurs personnes couvertes de sang recevoir des soins des services d'urgence ainsi que l'arrivée de la police sur le lieu de l'attaque, qui s'est produite dans un hôtel du centre-ville autour de 12h15 GMT. Le mobile de l'attaque n'était pas connu dans l'immédiat. Cet incident survient six jours après la mort de trois personnes dans une attaque au couteau à Reading, qualifiée de terroriste par la police britannique. (Guy Faulconbridge, William James, Michael Holden et Andy Bruce, version française Marine Pennetier, Jean-Stéphane Brosse et Camille Raynaud)

