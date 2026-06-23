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RPT - Selon l'OMS, l'épidémie d'Ebola au Congo a enregistré le plus grand nombre de cas au cours du premier mois parmi toutes les épidémies survenues en Afrique
information fournie par Reuters 23/06/2026 à 12:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Répétition sans modification du texte)

L'épidémie d'Ebola au Congo a enregistré le plus grand nombre de cas confirmés au cours du premier mois parmi toutes les épidémies d'Ebola survenues en Afrique, a déclaré mardi un haut responsable de l'Organisation mondiale de la santé lors d'un point presse.

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