RPT-Réunion mercredi à Vienne des signataires de l'accord sur le nucléaire iranien

BRUXELLES, 24 février (Reuters) - Les pays signataires de l'accord sur le programme nucléaire iranien - Chine, Russie, France, Allemagne et Grande-Bretagne - se réuniront mercredi à Vienne pour discuter des moyens à mettre en oeuvre pour le sauver, annonce la Commission européenne dans un communiqué. Les trois signataires européens de l'accord (France, Allemagne et Grande-Bretagne) ont lancé le 14 janvier le mécanisme de résolution des différends de l'accord de Vienne, qui pourrait mener à terme au rétablissement des sanctions internationales. Les Etats-Unis ont dénoncé l'accord en mai 2018, ce qui a ouvert la voie au rétablissement puis à l'alourdissement des sanctions américaines. Un an plus tard, l'Iran a décidé de s'en affranchir progressivement. Les signataires européens (E3) ont promis de tout faire pour le sauver, notamment en compensant les sanctions américaine, mais exigent que Téhéran continue à s'y conformer. (Marine Strauss, version française Jean-Philippe Lefief)

