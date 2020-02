Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client RPT-POINT MARCHÉS-Le coronavirus se propage, une correction se profile Reuters • 25/02/2020 à 18:45









(Répétition avec tableau) * Les Bourses européennes reculent encore nettement * La propagation du coronavirus entraîne une aversion au risque * La perspective d'une correction se rapproche * Les indices de Wall Street souffrent également * Les rendements obligataires prolongent leur chute par Patrick Vignal PARIS, 25 février (Reuters) - Les Bourses européennes ont encore reculé nettement mardi, la propagation hors de Chine de l'épidémie de coronavirus coupant l'appétit des investisseurs pour les actifs risqués pour renforcer l'hypothèse d'une correction. À Paris, le CAC 40 .FCHI a cédé 1,94% à 5.679,68 points. Le Footsie britannique .FTSE 1,94% et le Dax allemand .GDAXI 1,88%. L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E a reculé de 2,07%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 1,77% et le Stoxx 600 .STOXX de 1,76%. Les craintes liées à la propagation du coronavirus, qui ont fait vivre lundi aux Bourses européennes leur pire séance depuis mi-2016 et fait perdre plus de 1.000 points au Dow Jones, restent donc bien présentes même si la baisse des indices a été un peu moins marquée. La perspective d'une correction, à savoir d'un recul d'au moins 10% des indices par rapport à leurs récents plus hauts, ne s'en rapproche pas moins avec une quatrième séance de baisse qui porte à autour de 7% les replis du CAC 40 et du Stoxx 600 depuis la clôture du 19 février. Les autorités sanitaires chinoises ont reporté 508 nouveaux cas de contamination au coronavirus, portant à 77.658 le nombre de personnes atteintes en Chine continentale depuis le début de l'épidémie. Près de 900 cas ont été recensés en Corée du Sud et plus de 280 en Italie, le pays d'Europe le plus touché. L'Iran a enregistré son 16e décès et plusieurs pays, dont l'Autriche, la Croatie et la Suisse, sont touchés à leur tour. "La mondialisation du coronavirus a entraîné une augmentation des risques", lit-on dans une note de DWS. "Un retour rapide à la normale semble de plus en plus douteux", ajoute la société de gestion allemande, qui dit maintenir une approche prudente en matière d'investissement. Le scénario de rebond rapide de l'activité économique au deuxième trimestre n'est plus vraiment d'actualité, font valoir pour leur part les analystes de Saxo Banque. "Tout porte à croire que l'impact économique de la crise va perdurer bien plus longtemps qu'initialement prévu", écrivent-ils. "La seule certitude que nous avons à ce stade est que la fuite vers la liquidité et vers les valeurs refuges va perdurer." VALEURS Tous les indices sectoriels européens ont fini dans le rouge avec un repli particulièrement marqué pour le secteur bancaire .SX7P (-2,55%), pénalisé par les anticipations de baisse des taux d'intérêt de la part des grandes banques centrales face à la crise sanitaire. L'indice Stoxx de l'automobile .SXAP , très exposé à la Chine, a perdu 1,32% après avoir cédé lundi 5,5%. Les plus fortes baisses du CAC 40 sont pour BNP Paribas BNPP.PA , TechnipFMC FTI.PA et Société générale SOGN.PA , qui ont perdu tous trois autour de 4%. Contre la tendance, l'action Carrefour CARR.PA a gagné 0,73%, la seule hausse du CAC avec Danone DANO.PA (+0,059%), portée par le relèvement de recommandation de Morgan Stanley à "surpondérer". A la hausse également, Arkema AKE.PA a pris 6,44% sur des informations selon lesquelles le groupe chimique français pourrait envisager de revoir son portefeuille d'activités. A WALL STREET A l'image des indices européens, ceux de Wall Street ont commencé la séance dans le vert mais n'y sont pas restés longtemps. A l'heure de la clôture en Europe, le Dow Jones .DJI et le S&P-500 .SPX perdent plus de 1%. Ces deux indices avaient abandonné lundi plus de 3% pour passer en territoire négatif depuis le début de l'année au terme de leur plus forte baisse en pourcentage sur une séance depuis février 2018. TAUX Les rendements obligataires ont paru un temps se stabiliser avant de repartir à la baisse. Celui des Treasuries à 10 ans US10YT=RR perd quatre points de base à 1,335% pour se rapprocher de son plus bas historique à 1,321% touché en juillet 2016. Le rendement du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR , référence pour la zone euro, a suivi le mouvement pour terminer la séance en dessous de -0,51%. CHANGES Les anticipations de baisse des taux de la Réserve fédérale face à l'épidémie de coronavirus, couplées à la forte baisse des rendements obligataires américains, pèsent sur le dollar qui perd 0,4% face à un panier de référence. L'euro en profite pour revenir à 1,088. .DXY EUR= PÉTROLE Les cours du pétrole restent soumis aux craintes persistantes liées à la propagation du coronavirus en Chine et à ses répercussions sur la demande du premier importateur mondial. Le baril de Brent LCOc1 cède 1% à 55,74 dollars, après avoir perdu 3,8% la veille, et le brut léger américain (WTI) CLc1 perd 1,3% à 50,76 dollars. A SUIVRE MERCREDI : Les investisseurs français attendent pour mercredi une nouvelle salve de résultats trimestriels dont ceux de Hermès HRMS.PA , PSA PEUP.PA , Suez SEVI.PA et Danone DANO.PA . LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) LA CLÔTURE EN EUROPE Indices Derni Var. Var. YTD er Point % s Eurofirst 1576, -29,0 -1,81 -2,9 300 17 5 % 4% .FTEU3 Eurostoxx 3572, -75,4 -2,07 -4,6 50 51 7 % 1% <.STOXX50E > CAC 40 5679, -112, -1,94 -4,9 .FCHI 68 19 % 9% Dax 30 12790 -244, -1,88 -3,4 .GDAXI ,49 75 % 6% FTSE 7017, -138, -1,94 -6,9 .FTSE 88 95 % 5% SMI 10478 -234, -2,19 -1,3 .SSMI ,51 33 % 0% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR LA TENDANCE A WALL STREET Indices Derni Var. Var. YTD er Point % s Dow Jones 27557 -403, -1,44 -3,4 .DJI ,24 56 % 4% S&P-500 3182, -43,3 -1,34 -1,4 .SPX 55 4 % 9% Nasdaq 9112, -108, -1,18 +1,5 .IXIC 85 43 % 6% Nasdaq 100 8986, -92,8 -1,02 +2,9 .NDX 83 1 % 1% Compte rendu de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US CHANGES Cours Veill Var.% YTD e Euro/Dlr 1,087 1,085 +0,18 -3,0 EUR= 2 2 % 2% Dlr/Yen 110,0 110,7 -0,60 +1,0 JPY= 5 1 % 9% Euro/Yen 119,6 120,1 -0,41 -1,8 EURJPY= 6 5 % 8% Dlr/CHF 0,975 0,978 -0,31 +0,8 CHF= 7 7 % 2% Euro/CHF 1,061 1,062 -0,12 -2,2 EURCHF= 2 5 % 3% Stg/Dlr 1,300 1,292 +0,62 -1,9 GBP= 7 7 % 0% Indice $ 99,00 99,35 -0,36 +2,9 .DXY 20 90 % 4% OR Cours Veill Var. YTD e % Or Spot 1644, 1660, -0,99 +8,3 XAU= 03 42 % 7% TAUX Derni Var. Spread/Bund er (pts) Future 176,0 +0,46 Bund 4 FGBLc1 Bund 10 -0,52 -0,00 ans <DE10YT=RR > Bund 2 ans -0,69 -0,00 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,25 -0,01 +26, <FR10YT=RR 90 > Treasury 1,33 -0,05 10 ans <US10YT=RR > Treasury 2 1,20 -0,07 ans US2YT=RR PETROLE Cours Précé Var Var. YTD dent % Brut léger 50,53 51,43 -0,90 -1,7 -17,4 US CLc1 5% 5% Brent 55,47 56,30 -0,83 -1,4 -15,9 LCOc1 7% 9% (Patrick Vignal, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.