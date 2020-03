Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client RPT-POINT MARCHÉS-Coup d'arrêt à Wall St après trois séances de hausse Reuters • 27/03/2020 à 21:35









* Le Dow a cédé 4,06%, le S&P 500 -3,37% et le Nasdaq -3,79% * Les trois indices finissent la semaine en vive hausse * Les marchés attendent la réponse politique PARIS, 27 mars (Reuters) - La Bourse de New York a fini sur une baisse très nette de 4,06% vendredi après avoir enregistré trois séances de hausses consécutives, les craintes liées à l'épidémie de coronavirus ayant pris le dessus chez les intervenants. L'indice Dow Jones .DJI a cédé 915,39 points à 21.636,78. Le S&P-500 .SPX , plus large, a perdu 88,6 points, soit -3,37%, à 2.541,47. Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de 295,16 points (-3,79%) à 7.502,38 points. Sur la semaine, les trois indices affichent toutefois des hausses sensibles, respectivement de 12,84%, 10,21% et 9,03%. Les Etats-Unis comptent désormais plus de cas officiels de contaminaton au Covid-19 que la Chine, une statistique qui a exercé une pression plus forte encore sur le Congrès afin qu'il adopte au plus vite le plan de soutien à l'économie et à la population. La procédure s'est déroulée dans l'après-midi et le texte doit désormais être paraphé par Donald Trump. "Nous n'avons pas encore totalement appréhendé l'impact économique", a souligné Massud Ghuassy, analyste en chef chez Nasdaq IR Intelligence à New York. "Actuellement, du point de vue des responsables de politique monétaire, il y a un équilibre à trouver entre l'endiguement de la progression du virus et le maintien de l'économie en activité." Les derniers indicateurs en date brossent un tableau peu reluisant de l'état de l'économie américaine, comme en témoigne le retour du moral des consommateurs à un plus bas depuis octobre 2016. Le secteur de l'énergie .SPNY a perdu plus de 10,3% avec la baisse des cours pétrolier. Les préoccupations liées à l'effondrement de la demande de brut restent en effet un facteur dominant sur le marché pétrolier où le Brent LCOc1 , en baisse de 5,35%, a fini à 24,93 dollars après avoir touché un plus bas depuis 2003 à 24,13 dollars le baril. Le brut léger américain (WTI) CLc1 a perdu 4,82% autour de 21,5 dollars. Avec la hausse du nombre de personnes contaminées par le coronavirus aux Etats-Unis, les investisseurs se sont repliés sur des actifs plus sûrs comme les obligations souveraines, entraînant une baisse de leurs rendement. Celui des Treasuries à dix ans a reculé autour de 0,69%. US10YT=RR En Europe, le rendement du Bund allemand de même échéance est tombé en séance à un plus bas de plus de dix jours à -0,475%. DE10YT=RR * Le rappel de la séance en Europe: .EUFR * A SUIVRE LUNDI : (Laetitia Volga et Nicolas Delame)

