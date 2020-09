Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client RPT-Navalny empoisonné à son hôtel de Tomsk à l'aide d'une bouteille d'eau, selon son équipe Reuters • 17/09/2020 à 09:34









(Répétition pour modifier coquille dans le titre) MOSCOU, 17 septembre (Reuters) - Alexeï Navalny a été empoisonné à l'aide d'une bouteille d'eau qui se trouvait dans sa chambre d'hôtel de Tomsk et non à l'aéroport, comme on le pensait, dit son équipe sur Instagram. L'opposant russe a été victime d'un malaise le 20 août à bord de l'avion qui le ramenait de Sibérie à Moscou. Hospitalisé dans un premier temps à Omsk, il a été transféré le 22 août à Berlin. Le gouvernement allemand a annoncé au début du mois que les examens médicaux auxquels il a été soumis prouvent qu'il a été empoisonné à l'aide d'une substance neurotoxique de la famille du Novitchok. (Anton Zverev et Anton Kolodyazhnyy, version française Jean-Philippe Lefief, édité par Blandine Hénault)

