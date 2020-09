Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client RPT-Les recettes fiscales allemandes pénalisées par la pandémie Reuters • 10/09/2020 à 17:04









(Rpt titre) BERLIN, 10 septembre (Reuters) - Le gouvernement fédéral allemand s'attend à collecter 19,1 milliards d'euros de moins entre 2020 et 2024 que ce qu'il ambitionnait, a annoncé jeudi le ministère allemand des Finances. Ajoutée à la baisse des recettes perçues par les Länder, la diminution de la collecte pourrait s'élever à 29,6 milliards d'euros, montrent ces estimations. Olaf Scholz a toutefois assuré que ce "trou" n'entamerait en rien la volonté de Berlin de relancer au plus vite la première économie européenne. "Le gouvernement fédéral fait tout ce qui est possible pour que l'Allemagne sorte forte et vigoureuse de cette crise", a-t-il déclaré. "Cela demande des efforts sans précédent que nous pouvons nous permettre", a-t-il dit, ajoutant que si la pandémie n'est pas terminée, l'économie a déjà surmonté le pire de la crise. Olaf Scholz a déclaré lundi à Reuters que son ministère échafaudait un projet de budget 2021 qui verra Berlin emprunter bien davantage que prévu. Il faudra pour cela que le parlement suspende, pour la deuxième année consécutive, les dispositions législatives qui encadrent l'endettement allemand. (Michael Nienaber, version française Nicolas Delame, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.