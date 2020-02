Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client RPT-Les primaires démocrates font halte dans le Nevada, Sanders en favori Reuters • 22/02/2020 à 13:09









(RPT mots-clefs) LAS VEGAS, 22 février (Reuters) - Le marathon des primaires du Parti démocrate qui s'étendront jusqu'en juin pour désigner l'adversaire de Donald Trump à l'élection présidentielle américaine du 3 novembre prochain fait étape ce samedi dans le Nevada, où Bernie Sanders entend conforter son statut de favori. Les caucus de cet Etat de l'Ouest se dérouleront à partir de 20h00 GMT dans 250 sites où les militants et sympathisants démocrates vont débattre et exprimer leur préférence. Il y a quatre ans, Bernie Sanders y avait été devancé de cinq points de pourcentage par Hillary Clinton. Mais le sénateur socialiste du Vermont est favorisé cette année par l'émiettement du camp modéré que se disputent les trois candidats centristes en lice (Pete Buttigieg, révélation du début des primaires, Joe Biden, l'ex-vice-président de Barack Obama, et Amy Klobuchar, la sénatrice du Minnesota). Les sondages le donnent en tête, tant au niveau national qu'au niveau du Nevada où les cinq dernières enquêtes d'opinion tablent sur sa victoire. En 2016, 84.000 habitants du Nevada avaient pris part à ce caucus. Cette année, la participation semble devoir être plus forte: ils sont déjà près de 75.000 à avoir pris part par anticipation à ce troisième rendez-vous de la primaire. Marqués par un bug informatique, les caucus de l'Iowa qui se sont tenus le 3 février dernier ont abouti à un mano a mano entre le modéré Pete Buttigieg et Bernie Sanders. Le 11 février, la primaire du New Hampshire a débouché sur la victoire de Bernie Sanders devant Pete Buttigieg. Comme dans l'Iowa, Joe Biden, l'ex-vice-président de Barack Obama, a été distancé. Contrairement aux deux premières étapes du marathon, qui présentent un profil démographique très majoritairement blanc, la population du Nevada est plus mixte: en 2016, 40% des participants aux caucus n'étaient pas des Blancs. Les caucus du Nevada interviennent aussi quelques heures après qu'il a été rendu public que les agences américaines du renseignement pensaient que les autorités russes cherchaient à favoriser l'investiture de Sanders. Ce dernier a confirmé en avoir été informé et a enjoint à Moscou de rester à l'écart de la présidentielle américaine. Ils suivent également le débat très agité qui a opposé mercredi dernier à Las Vegas les candidats à l'investiture du parti, parmi lesquels Michael Bloomberg conviés pour la première fois à échanger avec ses rivaux. L'ancien maire de New York a fait l'impasse sur les premiers rendez-vous de la primaire et n'entrera en lice que le 3 mars prochain à l'occasion du "Super Tuesday". Mais le candidat-milliardaire a connu un baptême du feu mouvementé mercredi devant les caméras de télévision. Tous ses rivaux l'ont accusé de chercher à "acheter" l'élection et la sénatrice Elizabeth Warren a prévenu que les démocrates prendraient "un risque énorme si nous remplaçons simplement un milliardaire arrogant par un autre". VOIR AUSSI ENCADRE Les principales dates de la campagne présidentielle <^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ENCADRE Les principales dates de la campagne présidentielle GRAPHIQUE (en anglais) Etat par Etat, la course des primaires démocrates https://tmsnrt.rs/37bDD2f ENCADRE En quoi l'investiture démocrate diffère-t-elle de celle de 2016 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^> (Sharon Bernstein et Simon Lewis version française Henri-Pierre André)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.