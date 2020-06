Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client RPT-Les nouvelles contaminations au coronavirus repartent à la hausse en Suède Reuters • 04/06/2020 à 17:11









(RPT syntaxe premier paragraphe) STOCKHOLM, 4 juin (Reuters) - Le nombre de contaminations liées au coronavirus est reparti à la hausse en Suède même si les nombres de décès et de personnes hospitalisées en soins intensifs continuent en revanche de baisser, a annoncé jeudi l'Agence nationale de santé publique. En dépit de cette reprise des contaminations, le Premier ministre, Stefan Lofven, a cependant annoncé jeudi lors d'une conférence de presse que la Suède assouplirait à compter du 13 juin les restrictions sur les déplacements intérieurs jugés non essentiels. "Cette décision ne signifie pas que le danger est passé. Elle ne signifie pas que la vie va reprendre de manière normale, et d'autres restrictions restent en vigueur", a-t-il déclaré. "Si la courbe des patients gravement malades repart à la hausse, il y aura de nouvelles restrictions", a-t-il ajouté. Selon l'épidémiologiste en chef Anders Tegnell, cette hausse des cas confirmés ne peut pas s'expliquer uniquement par l'augmentation du nombre de tests. Au total, la Suède a enregistré 41.883 cas de contamination au coronavirus. "Malheureusement, en Suède, nous constatons une nouvelle augmentation du nombre de personnes contaminées", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse, en insistant sur l'importance de ne pas relâcher les mesures de distanciation sociale. Pour freiner la propagation du coronavirus, la Suède a refusé de mettre en oeuvre les mesures de confinement adoptées par nombre de pays mais a introduit des mesures volontaires de distanciation sociale et d'hygiène. La plupart des écoles, des restaurants et des entreprises ont pu rester ouvertes grâce à cette décision. D'après Anders Tegnell, la hausse des nouveaux cas est observée principalement dans l'ouest du pays et concerne des personnes plus jeunes que précédemment. "Chez les très âgés, les cas de contamination ont diminué assez rapidement", a-t-il expliqué. "Cela montre que les mesures prises ont eu un effet. Il y a des raisons de croire que la baisse des décès va se poursuivre." La Suède a enregistré jeudi 20 décès supplémentaires, portant le total à 4.562 morts depuis le début de l'épidémie, un bilan beaucoup plus lourd que chez ses voisins nordiques, mais aussi bien moindre qu'au Royaume-Uni, en Italie, en France et en Espagne. (Johan Ahlander version française Anait Miridzhanian, édité par Henri-Pierre André)

