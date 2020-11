Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client RPT-LEAD 1-Vaccin anti-COVID: La Grande-Bretagne sécurise l'accès à 2 mlns de doses supplémentaires Reuters • 29/11/2020 à 05:32









(Répéte RIC) 29 novembre (Reuters) - La Grande-Bretagne a sécurisé l'accès à deux millions de doses supplémentaires du candidat vaccin contre le COVID-19 de Moderna MRNA.O , a déclaré le gouvernement dans un communiqué dimanche. Ce nouvel accord est intervenu un jour après que le Premier ministre britannique Boris Johnson ait nommé Nadhim Zahawi au poste de ministre responsable du déploiement des vaccins contre le coronavirus. "Avec un large éventail de candidats vaccins dans notre portefeuille, nous sommes prêts à déployer un vaccin s'il reçoit l'approbation de notre organisme de réglementation des médicaments, en commençant par ceux qui en ont le plus besoin", a déclaré le ministre de la santé Matt Hancock dans le communiqué. Le vaccin expérimental de Moderna est efficace à 94,5%, selon les données provisoires d'un essai en phase avancée. Les livraisons en Grande-Bretagne pourraient commencer dès le printemps, si le vaccin répond aux normes de l'Agence britannique de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) Le pays a maintenant accès à un total de 357 millions de doses de vaccins provenant de 7 développeurs différents. (Radhika Anilkumar et Maria Ponnezhath; version française Camille Raynaud)

Valeurs associées MODERNA NASDAQ +17.70%