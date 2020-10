Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client RPT-LEAD 1-Les échanges à la Bourse de Tokyo interrompus à cause d'une faille technique Reuters • 01/10/2020 à 06:48









(répétition titre) TOKYO, 1er octobre (Reuters) - La Bourse de Tokyo a annoncé jeudi avoir interrompu pour la journée entière l'ensemble des opérations à cause de la pire faille technique de son histoire, laissant les investisseurs dans l'incertitude concernant la reprise des échanges sur la troisième place boursière mondiale. Cette interruption a frustré ceux désireux d'investir dans la foulée du premier débat présidentiel aux Etats-Unis, et elle nuit à la crédibilité de la bourse nippone alors même que le nouveau Premier ministre Yoshihide Suga a fait de la digitalisation l'une de ses priorités. "Il était attendu que les cours rebondissent assez fortement aujourd'hui après le débat présidentiel, donc ce problème du système est une douche froide", a déclaré Norihiro Fujito, stratégiste en chef chez Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities. "Nous ne connaissons pas la cause, et je ne pense pas que ce soit un problème important, mais cela souligne l'importance de basculer vers le numérique", a-t-il ajouté. Le Tokyo Stock Exchange n'a pas indiqué la nature du problème mais a fait savoir que rien n'indiquait qu'il y avait eu un accès non autorisé au système. C'est la première fois que l'ensemble des transactions sont suspendues pour une journée entière à la Bourse de Tokyo à cause d'une faille du système. Les problèmes étaient devenus rares depuis la mise en place d'un nouveau système en 2010. (Stanley White et Eimi Yamamitsu; version française Jean Terzian)

