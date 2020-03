Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client RPT-LEAD 1-GB-Boris Johnson testé positif au coronavirus, symptômes légers Reuters • 27/03/2020 à 13:03









(Actualisé avec précisions, rpt coquille titre) LONDRES, 27 mars (Reuters) - Le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé vendredi avoir été testé positif au coronavirus et s'être placé de lui-même en isolement tout en assurant qu'il continuerait de diriger la gestion gouvernementale de la crise liée à l'épidémie. "Au cours de ces dernières 24 heures, j'ai développé des symptômes bénins et j'ai été testé positif au coronavirus", a déclaré le chef du gouvernement britannique dans une vidéo diffusée sur son compte Twitter. "Je me suis placé en isolement maintenant mais je continuerai de diriger la réponse du gouvernement via vidéoconférence à l'heure où nous luttons contre ce virus", a-t-il ajouté. Selon un porte-parole de Downing Street, Boris Johnson, qui est âgé de 55 ans, a ressenti des symptômes jeudi, au lendemain de la traditionnelle session des questions au gouvernement à la Chambre des Communes. "Le Premier ministre a été testé sur avis personnel du médecin en chef pour l'Angleterre, le professeur Chris Whitty", a précisé le porte-parole dans un communiqué. "Le test a été mené au 10 Downing Street par le personnel du NHS et le résultat du test a été positif". A ce jour, l'épidémie de coronavirus a fait 578 morts et contaminé 11.658 personnes au Royaume-Uni, l'un des septs pays au monde les plus touchés après l'Italie, l'Espagne, la Chine, l'Iran, la France et les Etats-Unis, selon un décompte de Reuters. L'épidémie n'a pas épargné la famille royale britannique - le prince Charles a été testé positif mais selon ses services il "reste en bonne santé" et "télétravaille comme d'habitude" depuis l'Ecosse où il se trouve avec sa femme Camilla. (Guy Faulconbridge et Kate Holton, version française Marine Pennetier, édité par Jean-Michel Bélot)

