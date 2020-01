Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client RPT-Le marché automobile européen en hausse de 21,4% en décembre-ACEA Reuters • 16/01/2020 à 09:40









BERLIN, 16 janvier (Reuters) - La reprise des ventes de voitures a continué en Europe où la forte demande pour les premiums et les voitures familiales progresse, montrent les données publiées mercredi par l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA). Les immatriculations de voitures neuves ont augmenté de 21,4% à 1,26 million de véhicules dans les pays de l'Union Européenne et ceux de l'Association européenne de libre-échange (Islande, Norvège et Suisse). La hausse est partiellement due à une base de comparaison favorable par rapport à décembre 2018, date à laquelle une réglementation plus restrictive sur les émissions polluantes est entrée en vigueur. Les immatriculations ont progressé de 21,1% pour Volkswagen VOWG_p.DE et de 23,1% chez Renault RENA.PA . La demande pour les premiums a aussi augmenté avec une hausse de 19,5% chez Daimler DAIGn.DE et de 16,4% pour BMW BMWG.DE . A l'ouverture, l'indice sectoriel européen était quasiment stable. (Riham Alkousaa, version française Camille Raynaud, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris -1.06% VOLKSWAG.SICO.PRIV Euronext Paris -100.00% BMW XETRA -1.25% DAIMLER XETRA -0.62% VOLKSWAGEN VZ XETRA -1.42%