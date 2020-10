Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client RPT-Le bénéfice de Ralph Lauren recule au T2, les clients ne reviennent pas Reuters • 29/10/2020 à 14:32









(Répétition titre) 29 octobre (Reuters) - Ralph Lauren Corp a RL.N a annoncé jeudi un bénéfice net en deçà des attentes au deuxième trimestre de son exercice décalé, les clients réduisant leurs dépenses en vêtements et accessoires haut de gamme pendant la pandémie de coronavirus. Selon l'enseigne américaine, les résultats du troisième trimestre et de l'ensemble de l'exercice continueront d'être impactés par la chute de la consommation provoquée par la crise sanitaire. Ralph Lauren a fait état d'une chute d'environ 30% de son chiffre d'affaires à 1,19 milliard de dollars au cours du trimestre clos le 26 septembre, un chiffre inférieur à la prévision des analystes qui tablaient en moyenne sur 1,21 milliard de dollars, selon les données IBES de Refinitiv. Le trimestre se solde par une perte nette de 39,1 millions de dollars, soit 53 cents par action, contre un bénéfice de 182,1 millions de dollars (2,34 dollars par action) un an plus tôt. (Uday Sampath, version française Diana Mandiá, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées RALPH LAUREN RG-A NYSE -7.23%