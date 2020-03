Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client RPT-L'OMC voit un impact substantiel du coronovirus sur le commerce Reuters • 02/03/2020 à 17:21









(Rpt coquille titre) GENEVE, 2 mars (Reuters) - L'épidémie en cours de coronavirus devrait avoir un impact important sur l'économie mondiale, a déclaré lundi le directeur général de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). "Les effets sur l'économie mondiale devraient être substantiels et devraient commencer à se refléter sur les données sur le commerce dans les semaines à venir", a déclaré Roberto Azevedo aux chefs de délégation lors d'une réunion à huis clos à Genève. L'organisation n'entend pas par ailleurs annuler sa douzième conférence ministérielle prévue en juin au Kazakhstan. "Pour le MC-12, nous procédons comme prévu. Si la situation l'exige, nous prendrons toutes les mesures nécessaires", a ajouté Roberto Azevedo. (Emma Farge; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

