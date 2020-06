Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client RPT-L'ingérence des Etats-Unis pourrait affecter leurs élections, menace Pyongyang Reuters • 11/06/2020 à 14:07









(RPT mot manquant au 1er para) SEOUL, 11 juin (Reuters) - Les Etats-Unis n'ont aucune légitimité pour commenter les affaires intercoréennes, a déclaré jeudi le ministère nord-coréen des Affaires étrangères qui a conseillé à l'administration américaine de garder le silence si elle souhaite que l'élection présidentielle du 3 novembre se déroule sans encombre. Cette déclaration, rapportée par l'agence de presse gouvernementale KCNA, intervient après que le département d'Etat américain a fait part de sa déception à la suite de la rupture mardi par la Corée du Nord de ses lignes directes avec la Corée du Sud. Après plusieurs jours de menaces, Pyongyang a coupé ses lignes directes avec la Corée du Sud pour dénoncer l'inaction de Séoul face aux prospectus envoyés par des transfuges nord-coréens vers le Nord. Mercredi, la Corée du Sud a déclaré qu'elle allait engager des poursuites judiciaires à l'encontre de deux organisations qui mènent de telles opérations. "Si les Etats-Unis mettent leur nez dans les affaires des autres en faisant des remarques imprudentes, au lieu de s'occuper de leurs affaires à un moment où leur situation politique est dans le pire désordre jamais observé, ils peuvent s'attendre à un retour de bâton", a menacé Kwon Jong-gun, chargé des affaires américaines au ministère nord-coréen des Affaires étrangères. Les Etats-Unis, poursuit-il, devraient "tenir leur langue". "Ce serait bon non seulement pour les intérêts américains mais aussi pour le bon déroulement tranquille de l'élection présidentielle à venir." (Sangmi Cha et Josh Smith version française Kate Entringer, édité par Henri-Pierre André)

