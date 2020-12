Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client RPT-L'édition 2021 du salon aéronautique du Bourget annulée Reuters • 07/12/2020 à 11:32









PARIS, 7 décembre (Reuters) - Le prochain salon aéronautique du Bourget, qui devait avoir lieu en juin 2021, est annulé, a déclaré lundi un porte-parole des organisateurs, alors que le secteur se débat toujours avec les conséquences de la crise du coronavirus. Le salon du Bourget est le plus important rendez-vous du secteur avec celui de Farnborough en Grande-Bretagne, avec lequel il est organisé en alternance tous les deux ans. (Tim Hepher, version française Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -1.18% BOEING CO NYSE -2.01%