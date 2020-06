Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client RPT-L'Allemagne pourrait émettre €50 mds de dette en plus pour financer sa relance Reuters • 10/06/2020 à 13:12









(Rpt premier para) BERLIN, 10 juin (Reuters) - Le ministre allemand des Finances, Olaf Scholz, envisage un effort budgétaire supplémentaire, accompagné de 50 milliards d'euros de dette en plus, pour financer le vaste plan de relance économique de l'Allemagne face à la crise du coronavirus, a dit à Reuters un responsable informé de ce projet. Le gouvernement d'Angela Merkel devrait adopter le 17 juin une nouvelle loi de finances rectificative pour tenir compte du plan de relance dévoilé la semaine dernière, a dit cette source. Cet effort s'ajoute aux mesures d'urgence, déjà financées par de la dette, décidées en mars pour 156 milliards d'euros, ce qui signifie que l'Etat fédéral allemand pourrait émettre cette année pour plus de 200 milliards de dette nouvelle. (Holger Hansen et Michael Nienaber version française Bertrand Boucey)

