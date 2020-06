Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client RPT-Italie-Conte interrogé par des procureurs sur la stratégie contre le coronavirus Reuters • 12/06/2020 à 18:52









(Répétition citation §4) ROME, 12 juin (Reuters) - Le président du Conseil italien, Giuseppe Conte, a été interrogé vendredi pendant trois heures par des procureurs sur la stratégie mise en oeuvre par son gouvernement afin de lutter contre le coronavirus, qui a fait plus de 34.000 victimes dans le pays. Les procureurs de Bergame, l'une des villes les plus touchées dans le nord du pays, cherchent à savoir pourquoi les petites communes situées à sa périphérie n'ont pas été confinées plus rapidement, alors que le virus se propageait rapidement. Giuseppe Conte, qui a été interrogé avec le statut de témoin dans son bureau à Rome, n'a pas été mis en examen. "J'ai tenu à expliquer toutes les étapes dans les moindres détails", a-t-il déclaré à la presse par l'intermédiaire de son porte-parole. La ministre de l'Intérieur, Luciana Lamorgese, ainsi que le ministre de la Santé, Roberto Speranza, ont également été interrogés dans le cadre de cette enquête. La procureure Maria Cristina Rota a déclaré que l'entretien avec le président du Conseil s'était déroulé "dans le plus grand calme et dans un climat de collaboration institutionnelle". (Gavin Jones, version française Jean-Michel Bélot, édité par Henri-Pierre André)

