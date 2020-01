Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rpt-Intel dépasse les attentes avec ses résultats et prévisions Reuters • 23/01/2020 à 23:06









(rpt titre) 23 janvier (Reuters) - Intel INTC.O a déclaré jeudi s'attendre à réaliser en 2020 un chiffre d'affaires supérieur aux attentes des analystes après des résultats meilleurs que prévu au quatrième trimestre 2019. Le titre a bondi de près de 7% dans les échanges après la clôture à Wall Street. Les perspectives offertes par Intel, l'un des plus grands fabricants de puces au monde, devraient conforter l'impression des analystes selon laquelle le secteur des semi-conducteurs s'apprête à vivre une année de redressement, alimenté en grande partie par les besoins en 5G, la nouvelle génération mobile, pour les smartphones et les réseaux. Intel s'attend à atteindre en 2020 un chiffre d'affaires d'environ 73,5 milliards de dollars (66,5 milliards d'euros) alors que les analystes prédisent en moyenne 72,25 milliards, selon les données IBES de Refinitiv. Les ventes du groupe californien dans son activité pour les centres de données, particulièrement surveillée en raison de ses marges élevées, a grimpé de 19% au quatrième trimestre à 7,2 milliards de dollars contre 6,40 milliards attendus par les analystes, selon FactSet. L'activité pour ordinateurs PC, dont il tire encore l'essentiel de ses revenus, a affiché une croissance de ses ventes de 2% à 10 milliards de dollars, un niveau là aussi supérieur aux prévisions du marché qui les voyaient à 9,74 milliards. Intel a dégagé un bénéfice par action de 1,52 dollar sur un chiffre d'affaires de 20,21 milliards, en hausse de 8,3%. Les analystes attendaient un BPA de 1,25 dollar et un CA de 19,23 milliards. (Munsif Vengattil à Bangalore et Stephen Nillis à San Francisco version française Bertrand Boucey)

Valeurs associées INTEL NASDAQ +0.94%