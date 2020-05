Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client RPT-Hidalgo demande la réouverture des parcs à Paris avec port du masque Reuters • 12/05/2020 à 11:15









(RPT typographie premier paragraphe) PARIS, 12 mai (Reuters) - La maire de Paris, Anne Hidalgo, a demandé mardi la réouverture des parcs et jardins de la capitale pour permettre aux Parisiens, sous réserve de porter un masque de protection pour éviter de nouvelles contaminations au coronavirus, de se promener au vert dans la ville de 2,2 millions d'habitants placée sous cloche pendant près de deux mois. "Compte tenu des besoins des Parisiens, car Paris est une ville très dense, je renouvelle ma demande d'ouvrir à la promenade les parcs et les jardins avec port du masque obligatoire, ce qui devrait aussi être le cas dans toutes les rues de notre ville", écrit l'édile socialiste sur son compte Twitter. Les bois de Vincennes et de Boulogne, le Champ-de-Mars et l'esplanade des Invalides, tout comme les voies sur berges, sont de nouveau accessibles depuis lundi mais les parcs et jardins de la capitale, dont les Buttes-Chaumont, le jardin du Luxembourg ou encore le parc Monceau restent eux fermés. La demande d'Anne Hidalgo est formulée au deuxième jour du déconfinement progressif de la France après une journée de lundi marquée par un afflux de personnes venues profiter du soleil sur les quais du canal saint Martin, dans le 10e arrondissement de Paris, après 55 jours de confinement. Cet afflux a conduit la police à faire évacuer les lieux dans la soirée en raison du non-respect de la distanciation physique et le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, à interdire la consommation d'alcool le long du canal afin de décourager les personnes qui seraient enclines à s'y retrouver de nouveau dans les jours qui viennent. "On voit à quel point les Parisiens ont besoin de retrouver leur liberté mais pour autant, il n'est pas possible d'assister à ce type de rassemblement sans masque, sans distanciation physique", a souligné la maire du 10e arrondissement, Alexandra Cordebard, sur franceinfo mardi matin. "Malgré l'envie de liberté, il est absolument impératif de respecter les règles qui nous mettent tous en sécurité", a-t-elle ajouté. "Le temps des pique-niques et des rassemblements pour l'apéro n'est pas encore venu. Il viendra, mais ce n'est pas encore le moment." (Marine Pennetier, édité par Henri-Pierre André)

