RPT-France-Un député rescapé du COVID-19 de retour à l'Assemblée

(Rpt titre, aucun changement au texte) PARIS, 13 octobre (Reuters) - Le député les Républicains (LR) du Haut-Rhin Jean-Luc Reitzer, qui a passé un mois dans le coma après avoir contracté le COVID-19, a effectué mardi son retour à l'Assemblée nationale où il a demandé au gouvernement de créer un "choc d'espérance" à l'hôpital. "Merci mes chers collègues, je suis très touché", a dit l'élu sous les applaudissements lors de la séance de questions au gouvernement, où il a conclu son intervention par un vibrant "Vive la vie !", non sans avoir rendu hommage aux soignants et demandé au gouvernement de "ne plus fermer de lits ni de services, si indispensables dans nos hôpitaux". "Allez-vous créer ce choc de confiance et ce choc d'espérance tant attendus par nos soignants et par nos concitoyens ?", a demandé le député alsacien. "Quel plaisir de vous revoir ici aujourd'hui. Vous êtes la preuve vivante, malheureusement, que ce virus touche tout le monde et que personne ne peut être épargné ni à l'abri de ses dégâts", lui a répondu le Premier ministre Jean Castex. Jean-Luc Reitzer, 68 ans, a été contaminé au printemps dernier par le nouveau coronavirus. Admis le 4 mars à l'hôpital de Mulhouse, il y a passé deux mois et demi, dont un plongé dans le coma. De nombreux députés et personnels ont été contaminés par le nouveau coronavirus à l'Assemblée nationale, considérée comme un foyer d'infection au printemps dernier, et soumis depuis la semaine dernière à un protocole sanitaire drastique. Le masque y est obligatoire et une jauge de 50% est imposée pour les réunions ainsi que dans l'hémicycle. (Elizabeth Pineau)

