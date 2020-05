Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client RPT-France-Plusieurs milliards sont nécessaires pour aider les petits fournisseurs de l'aéronautique-Gifas Reuters • 05/05/2020 à 12:56









(Répétition titre) PARIS, 5 mai (Reuters) - Plusieurs milliards d'euros sont nécessaires pour venir en aide aux petits fournisseurs en difficulté du secteur aéronautique face à la crise du coronavirus, a déclaré mardi Eric Trappier, président du groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales (Gifas) et PDG de Dassault Aviation AVMD.PA . Le ministre des Finances, Bruno Le Maire, a promis lundi d'engager de nouvelles discussions pour aider le secteur, ce qui pourrait se traduire éventuellement par la création d'un nouveau fonds d'urgence. Alors qu'un tiers des 200.000 employés du secteur en France est actuellement en chômage partiel, Eric Trappier a souligné devant la presse que des dizaines de petits fournisseurs sont en très grande difficulté financière. Selon lui, l'industrie dans son ensemble est ouverte à de larges sources de financement, y compris des fonds privés et un éventuel fonds soutenu par la banque publique bpifrance. Selon le Gifas, la crise pourrait accélérer la consolidation ou contraindre nombre de fournisseurs à se restructurer. Eric Trappier a cependant exclu une relance du projet de fusion entre Safran SAF.PA et Thales TCFP.PA . Le groupe Dassault détient une participation de 25% dans Thales. "En tant qu'actionnaires de Thales, nous ne demandions pas un rapprochement avec Safran SAF.PA avant la crise et c'est toujours le cas aujourd'hui", a-t-il déclaré. S'exprimant à nouveau au nom de Gifas, Eric Trappier a invité les autres pays européens à suivre l'exemple de la France et à soutenir les compagnies aériennes afin de maintenir la demande. (Tim Hepher; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +3.40% DASSAULT AVIATION Euronext Paris +0.99% THALES Euronext Paris +2.14% SAFRAN Euronext Paris +2.67%