RPT-France-Martine Aubry battue à Lille par un écologiste-Sondages

(Répétition, mastic dernier paragraphe) PARIS, 28 juin (Reuters) - La maire socialiste sortante de Lille, Martine Aubry, a été battue par le candidat d'Europe Ecologie-les Verts Stéphane Baly, selon deux sondages Elabe et Harris interactive publiés dimanche soir. A bientôt 70 ans, l'ancienne ministre, figure historique du Parti socialiste, briguait un quatrième mandat dans la préfecture du Nord. Son adversaire écologiste l'emporterait avec 41% des voix selon une enquête Harris Interactive pour TF1, LCI et RTL, avec 40% des suffrages dans un sondage Elabe-Berger Levrault pour BFM TV et Le Parisien. La candidate La République en marche Violette Spillebout, arriverait en troisième position avec environ 21% des voix. (Elizabeth Pineau, édité par Gwénaëlle Barzic)

