RPT-France-Le Maire appelle à la "solidarité" pour sortir de la crise

(Rot technique, aucun changement au texte) PARIS, 29 août (Reuters) - Bruno Le Maire a lancé samedi un appel à la solidarité de tous - entreprises, banques et pouvoirs publics - pour permettre à la France de surmonter la crise économique actuelle qui, selon lui, devrait se traduire par une vague de faillites "dans les mois qui viennent". "Nous ne nous en sortirons que si nous sommes tous solidaires", a dit le ministre de l'Economie sur France Inter. "La solidarité doit être le mot d'ordre absolu des mois qui viennent entre le secteur financier, les banques, les TPE, les PME, les pouvoirs publics, les régions, les collectivités locales. Tous solidaires pour sortir de la crise et en sortir plus forts." Bruno Le Maire a notamment demandé aux banques de "continuer à jouer le jeu du soutien aux entreprises" susceptibles d'être confrontées à des problèmes de trésorerie à l'expiration, au bout d'un an, des prêts garantis par l'Etat (PGE) contractés à des conditions favorables face à la crise provoquée par l'épidémie liée au nouveau coronavirus. Affirmant avoir obtenu des banques qu'elles acceptent de prolonger ces prêts à des taux compris entre 1% et 3%, le ministre de l'Economie a admis: "C'est vrai que c'est un effort pour les banques mais cet effort je leur demande de le faire parce qu'il est indispensable pour sauver les dizaines de milliers d'entreprises qui ont contracté un prêt, qui ne pourront pas le rembourser d'ici un an." Malgré cette mobilisation générale qu'il appelle de ses voeux, Bruno Le Maire prévoit plus de faillites d'entreprises d'ici la fin de l'année. "D'habitude il y a 50.000 faillites en moyenne par an, il y en aura sans doute plus dans les mois qui viennent", a-t-il dit. L'Etat, pour sa part, consacrera notamment un milliard d'euros, sur les 100 milliards du plan de relance économique qui sera présenté jeudi, pour aider l'industrie à rapatrier de la production en France. "Il y aura au total un milliard d'euros dans le plan de relance sur l'aide (...) directe, de la subvention publique, aux entreprises industrielles pour qu'elles financent de nouvelles lignes de production et qu'elles produisent en France plutôt qu'à l'étranger", a dit Bruno Le Maire. (Bertrand Boucey)

