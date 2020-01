Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client RPT-France-"J'accuse" de Polanski en tête des nominations aux César Reuters • 29/01/2020 à 12:15









(Rpt titre) PARIS, 29 janvier (Reuters) - L'Académie des César a distingué mercredi le film "J'accuse" de Roman Polanski, nommé dans 12 catégories dont celle du meilleur film et du meilleur réalisateur, éludant les accusations de viol visant le cinéaste franco-polonais. Les récompenses seront remises le 28 février lors de la cérémonie, rendez-vous annuel du cinéma français. Le "J'accuse" de Roman Polanski, récit de l'affaire Dreyfus vue à travers les yeux d'un personnage secondaire, est en lice dans les catégories les plus prestigieuses, dont celles du meilleur film, du meilleur réalisateur et du meilleur acteur. La sortie du film, en novembre dernier, avait ravivé la polémique sur les égards réservés par le monde du cinéma au réalisateur, accusé d'agressions sexuelles par plusieurs femmes. Roman Polanski a toujours contesté ces accusations. "On n'est pas une instance qui doit avoir des positions morales, tous les films sortis entre le 1er janvier et le 31 décembre sont éligibles", a justifié mercredi le président de l'Académie des César, Alain Terzian. "Sauf erreur de ma part, 1,5 million de Français ont été voir son film, interrogez-les", a-t-il dit. Ces dernières années, plusieurs affaires d'agressions sexuelles ont ébranlé le milieu du cinéma, à commencer par le scandale Harvey Weinstein, du nom d'un ex-magnat d'Hollywood visé par des dizaines d'accusations, à l'origine du mouvement #metoo de libération de la parole des victimes. Les révélations de la comédienne Adèle Haenel sur les agissements d'un réalisateur ont provoqué un examen de conscience du même genre en France. (Simon Carraud, édité par Sophie Louet)

