RPT-France-Castaner assume "de bousculer les choses", veut rester ministre

(Répétition titre) PARIS, 21 juin (Reuters) - Confronté la fronde des policiers qui dénoncent l'attitude du gouvernement à leur égard, Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, a déclaré dimanche assumer "de bousculer les choses" et vouloir rester place Beauvau. "J'assume de bousculer les choses. Etre ministre de l'Intérieur, ce n'est pas chercher à faire plaisir à tel ou tel mais à construire une police forte, de la confiance", a déclaré le ministre de l'Intérieur dans une interview au Parisien. Prié de dire s'il souhaite rester à la tête du ministère de l'Intérieur, Christophe Castaner a répondu: "Oui, je souhaite rester ministre de l'Intérieur. Mais aucun ministre n'est propriétaire de sa fonction." Des policiers ont manifesté le 12 juin sur l'avenue des Champs-Elysées à Paris à l'appel de plusieurs syndicats, dont Alliance et UNSA Police, jetant symboliquement à terre leurs insignes et leurs menottes, certains appelant à la démission du ministre de l'Intérieur. Face à des accusations de violences et de racisme visant la police française, Christophe Castaner avait annoncé début juin l'abandon de la technique controversée d'interpellation "par étranglement" et évoqué une suspension systématique des fonctionnaires de police en cas de "soupçons avérés" d'acte ou de propos raciste. Ces propos avaient mis le feu au poudre, en particulier ce terme de "soupçons avérés", jugé par les forces de l'ordre attentatoire à la présomption d'innocence. "Je ne lâcherai jamais les policiers. Mon discours est un discours de soutien, de confiance", assure Christophe Castaner. "S'il y a eu un malentendu, j'en suis responsable." (Matthieu Protard)

