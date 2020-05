Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client RPT-Elior-Impact du coronavirus de 30% en 2019-20 sur Ebita ajusté Reuters • 05/05/2020 à 08:03









(Rpt Ebita §2) PARIS, 5 mai (Reuters) - Elior ELIOR.PA a annoncé mardi que l'impact négatif de la crise liée au coronavirus devrait être d'environ 30% sur son Ebita ajusté pour l'ensemble de l'année 2019-2020. Au premier semestre 2019-2020, le groupe spécialisé dans la restauration collective a accusé une baisse de 6,2% de son chiffre d'affaires en données organiques, à 2,46 milliards d'euros avec un Ebita ajusté de 51 millions contre 122 millions un an plus tôt. L'impact du coronavirus est estimé par le groupe à 157 millions sur le chiffre d'affaires et à 70 millions sur l'Ebita ajusté au premier semestre. (Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées ELIOR GROUP Euronext Paris +3.62%