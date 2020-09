Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client RPT-Cyclisme: Enquête et garde à vue pour soupçons de dopage dans l'équipe Arkea-Samsic Reuters • 21/09/2020 à 20:51









(RPT codage, texte de la dépêche sans modification) MARSEILLE, 21 septembre (Reuters) - Le parquet de Marseille a confirmé lundi l'ouverture d'une enquête visant l'équipe cycliste Arkea-Samsic et le placement en garde à vue de deux personnes après la découverte de médicaments et d'une "méthode pouvant être qualifiée de dopante" lors de perquisitions intervenues lors du Tour de France. "Le parquet de Marseille confirme s'être saisi au titre du pôle santé publique d'une enquête actuellement diligentée par l'Oclaesp (Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique) sur des soupçons de dopage visant une petite partie de l'équipe des coureurs", indique dans un communiqué Dominique Laurens, procureure de la République de Marseille. Le communiqué précise que "deux gardes à vue sont en cours dans l'environnement proche du coureur principal". Le parquet ne nomme pas ce coureur, mais c'est le Colombien Nairo Quintana qui était le leader de l'équipe Arkea-Samsic sur le Tour de France qui s'est achevé dimanche. Il a fini à une lointaine 17e place au classement général, à plus d'une heure du vainqueur, le jeune Slovène Tadej Pogacar. "L'enquête vise l'administration et prescription à un sportif sans justification médicale de substance ou méthode interdite dans le cadre d'une manifestation sportive, aide à l'utilisation et incitation à l'usage de substance ou méthode interdite aux sportifs, transport et détention de substance ou méthode interdite aux fins d'usage par un sportif sans justification médicale", précise le communiqué de la procureure. Selon le parquet de Marseille, des perquisitions ont permis la "découverte de nombreux produits de santé dont des médicaments dans leurs affaires personnelles, mais également et surtout une méthode pouvant être qualifiée de dopante". Dans une déclaration à l'agence Reuters, l'Union cycliste internationale (UCI) indique qu'elle "salue et soutient l'action de toutes les autorités impliquées dans cette opération". Elle ajoute qu'elle "prendra les mesures qui s'imposent une fois qu'elle aura pris connaissance des éléments obtenus par les autorités judiciaires françaises". "L'enquête étant en cours, l'UCI ne fera pas d'autre commentaire à ce sujet." Les perquisitions par les agents de l'Oclaesp ont été menées mercredi dernier à l'hôtel de l'équipe Arkea-Samsic, indique-t-on de source proche de l'affaire. (Marc Leras avec Julien Prétot à Paris Édité par Henri-Pierre André)

